قال مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، إن الفترة الأولى من موسم الحج انتهت دون معوقات تذكر، متابعًا أن الموسم الثاني سيبدأ بتحرك 3 آلاف حاج من مكة إلى المدينة لإتمام شعائر الحج.

وأضاف «شلبي»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، أن البعثة بذلت قصارى جهودها لتوفير راحة الحجاج، مشيرًا إلى مغادرة 3070 حاجًا إلى القاهرة غدًا، بعد إتمام مناسك الحج.

وأشار إلى توفير فنادق سياحية بالقرب من قبر الرسول وتبتعد عن الحرم بما يقرب من 800 متر، مؤكدًا على حرص البعثة تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج حتى العودة سالمين إلى مصر.