إعصار قوى يضرب اليابان ويؤدى لاضطراب حركة النقل

أعلنت السطات اليابانية، اليوم الجمعة، أن إعصار «سيمارون» الذي ضرب قسمًا كبيرًا من اليابان مساء أمس، تسبب في اضطراب في حركة النقل، وانقطاع في التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، لكن لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وضرب الإعصار العشرون لهذا الموسم في آسيا، مساء الخميس، مديرية توكوشيما في جزيرة شيكوكو مصحوبًا برياح تجاوزت سرعتها الـ200 كلم في الساعة، قبل أن يتوجه شمالاً ويعبر قسمًا من جزيرة هونشو الكبرى وينتقل إلى بحر اليابان.

وشعر سكان المناطق البعيدة في طوكيو، بالرياح القوية طوال الليل، وحتى صباح الجمعة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد اليابان كل عام مرور أعاصير تسفر عن سقوط قتلى أحيانًا، لكن اضطرابات هذا العام تُسجل في إطار استثنائي يدفع السلطات إلى اتخاذ مزيدا من الحذر، ومنذ شهر ونصف الشهر، تسببت أمطار سجلت رقمًا قياسيًا في جنوب غرب البلاد، بفيضانات غير مسبوقة وانهيارات تربة أدت إلى مقتل حوالى 220 شخصًا.

وبعدها، ضربت اليابان موجة حرّ رطبة في يوليو، أدت إلى مقتل أكثر من 119 شخصًا خلال شهر في حين تم نقل 49 ألف شخص إلى المستشفى.