عضو «المصري للشؤون الخارجية»: أمريكا أدركت أهمية مصر كحليف قوي في المنطقة

قال دكتور أشرف سنجر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى دور مصر كحليف قوي مع الدول الإفريقية والصين، بالإضافة للتوسعات الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الإدارة الأمريكية وضع مصر على خريطة جديدة للعلاقات في المنطقة، والوجود المصري في واشنطن مختلف عن ما سبق، موضحًا أن أمريكا أدركت أهمية مصر كحليف قوى في المنطقة يستطيع تعزيز التواجد الأمريكي.

وتابع: «أمريكيا لا تستطيع التواجد في كل القارة الإفريقية، وتبحث عن شريك إقليمي مثل مصر للتعاون معه»، مؤكدًا على أهمية لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ممثلي الإدارة الأمريكية والشركات الكبرى التي تسعى للاستثمار في مصر.

ويشارك الرئيس «السيسي»على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العامة الـ«73» للأمم المتحدة في نيويورك، تكريما للذكرى 100 لميلاد الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.