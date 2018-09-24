وزيرا خارجية الكويت والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

كما ناقش الوزيران، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر بعثة الكويت بمدينة نيويورك، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد التقى في وقت سابق على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي" يان كوبيتش؛ واستعرض الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في العراق، خاصة فيما يتعلق بملف البحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي.