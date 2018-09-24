وزير التموين: مد معرض «أهلا مدارس» حتى الجمعة المقبلة

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن مد فترة معرض «أهلا مدارس» حتى يوم الجمعة المقبل؛ لإتاحة فرصة أكبر لأولياء لأمور شراء المستلزمات المدرسية بأسعار جيدة.

وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن هناك نسبة كبيرة من المنتج المحلي في معارض الأدوات المدرسية مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى توفير كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 50% بمعارض «أهلا مدارس».

وأشار إلى دور الوزارة في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي، متابعًا: «بدون إصلاح اقتصادي لا يمكن بناء اقتصاد سليم على أسس سليمة، وكنا نصرف من عجز في الموازنة 38 % من إجمالي الناتج يعني من كل جنيه في 38 قرش رايحين».

وافتتح وزير التموين معرض «أهلا مدارس»، يوم الأربعاء الماضي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر؛ لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار الجملة وتخفيضات تصل إلى 50%.