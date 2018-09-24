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المصري يصرف مكافآت كبيرة للاعبيه بعد إنجاز الكونفدرالية

نديم ناجي
نشر فى : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 3:07 م | آخر تحديث : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 3:07 م

قرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافآت للاعبي الفريق وذلك بعد التأهل الى نصف نهائي الكونفدرالية بالفوز على اتحاد العاصمة الجزائري في مجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

وقال علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري: " أبارك للاعبين على الفوز والأداء الجيد، فاللاعبين تستحق مكافآت مجزية بعد الانجاز التاريخي والتأهل الى نصف نهائي البطولة".

وأضاف: "مجلس الإدارة قرر صرف مكافآت للاعبين بعد التأهل، ولكن أي كان القيمة المالية للمكافآة لن تليق بهؤلاء النجوم والانتصار الكبير".

يذكر ان المصري حقق الفوز على اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب والتي أقيمت في بورسعيد، قبل ان يكرر فوزه إيابًا في الجزائر بنفس النتيجة ليتأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.


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