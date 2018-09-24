المصري يصرف مكافآت كبيرة للاعبيه بعد إنجاز الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافآت للاعبي الفريق وذلك بعد التأهل الى نصف نهائي الكونفدرالية بالفوز على اتحاد العاصمة الجزائري في مجموع المباراتين بنتيجة 2-0.
وقال علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري: " أبارك للاعبين على الفوز والأداء الجيد، فاللاعبين تستحق مكافآت مجزية بعد الانجاز التاريخي والتأهل الى نصف نهائي البطولة".
وأضاف: "مجلس الإدارة قرر صرف مكافآت للاعبين بعد التأهل، ولكن أي كان القيمة المالية للمكافآة لن تليق بهؤلاء النجوم والانتصار الكبير".
يذكر ان المصري حقق الفوز على اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب والتي أقيمت في بورسعيد، قبل ان يكرر فوزه إيابًا في الجزائر بنفس النتيجة ليتأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.