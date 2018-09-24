«مترو الأنفاق»: مد ساعات العمل ببعض المكاتب للانتهاء من استخراج اشتراكات الطلبة

أعلن العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق خالد صبرة، اليوم الاثنين، عن مد ساعات العمل ببعض مكاتب الاشتراكات إلى الساعة الـ 8 مساء يومياً، وتشغيل جميع المكاتب أيام الجمعة والعطلات حتى الـ 4 مساء، اعتباراً من اليوم ولمدة شهر كامل، حرصاً من شركة المترو على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، والقضاء على الازدحام والتكدس أمام مكاتب الاشتراكات، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال صبره في بيان اليوم، إنه تم تخصيص بعض المكاتب المخصصة للاشتراكات، بالخط الأول بكل من محطة حلوان، وحدائق الزيتون، والمعادى، وبالخط الثاني في كلية الزراعة، والشهداء، والعتبة، وجامعة القاهرة، بالخط الثالث في محطة العباسية.

وأكد المتحدث باسم هيئة مترو الانفاق أحمد عبدالهادي، أنها حريصة على تقديم أفضل خدمه لجمهور الركاب، مشيراً إلى أن جميع مكاتب الاشتراكات السابق ذكرها مستعدة لاستقبال واستخراج كافة أنواع الاشتراكات سواء من طلبه، أو جمهور، أو كبار السن، أو ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح عبدالهادي، أن الشركة أصدرت تعليماتها بعمل جميع مكاتب الاشتراكات بساعات إضافية، مضيفاً أن هناك وسائل تواصل مع جمهور الركاب سواء عن طريق الخط الساخن على مدار 24 ساعة، فضلاً عن استقبال كافة الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى على الأرقام الخاصة بخدمة الـ «الواتس آب»، وكذلك الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».