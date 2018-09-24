سفير أرمينيا بالقاهرة: نعمل على تطوير التعاون مع مصر

أكد أرمين ميلكونيان سفير أرمينيا بالقاهرة، أن مصر وأرمينيا يعملان على تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية، قائلا: «نحاول استغلال الفرص الجديدة والمزايا التي ظهرت في السنوات الأخيرة لصالح التعاون المشترك الذي يعود بالفائدة على الجانبين»، مشيرا إلى اهتمام دوائر الأعمال بالبلدين بتعزيز التعاون الثنائي بعد عقد اللجنة الحكومية «المصرية-الأرمينية» المشتركة في يريفان العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لأرمينيا بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر.

وأضاف أنه تم تأسيس جمعية الأعمال «الأرمينية-المصرية» في يريفان، ويتم حاليا تأسيس جمعية مماثلة في مصر، معربا عن ثقته بأنها سوف تصبح منتدى مفيدا للتعاون بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين، وأن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون المثمر في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوية والطاقة المتجددة والنسيج وتصنيع المواد الغذائية والسياحة والمجوهرات.

وذكر أن مصر تعد من المقاصد السياحية المفضلة والشهيرة للسائحين الأرمن وقد قامت شركة «إير كايرو» بتسيير رحلات جوية مباشرة بين مدينتي شرم الشيخ والغردقة إلى يريفان، موضحا أن مخيتار هايرابيديان وزير الشتات الأرميني سوف يبدأ زيارة لمصر، اليوم الاثنين، يجري خلالها مباحثات مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة وتمثل هذه الزيارة أهمية كبيرة التي ستبرز المساهمة الهامة للجالية الأرمينية في مصرن فضلا عن بحث فرص جديدة للتعاون الثنائي.

وقال: «إننا نحتفل باستعادة استقلال أرمينيا في 21 سبتمبر عام 1991، الذي كان حلما لأجيال عديدة في البلاد وقد حققنا تغييرات كبيرة حيث تحولنا إلى النظام البرلماني في الحكم»، مؤكدا على التزام الشعب والحكومة في أرمينيا لأفكار الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون التي أصبح أكثر قوة عن ذي قبل، متابعا: «إننا نسعى نحو تحقيق الرخاء والاستقرار في المنطقة».

ونوه بأن الأرمن في جميع أنحاء العالم احتفلوا في 28 مايو الماضي بذكرى مرور 100 عام على الجمهورية الأولى لأرمينيا، بالرغم أنها استمرت عامين فقط ولكنها وضعت الأسس لدولة أرمينيا الحديثة وحافظت على الهوية وبناء الدولة، مضيفا أن أرمينيا سوف تحتفل بفخر الشهر المقبل بذكرى مرور 2800 عام على العاصمة يريفان، التي تعد من أقدم المدن الموجودة في العالم.