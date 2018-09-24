عمرو أديب عن فوز «صلاح» بأفضل هدف في العالم: «يستحق يكون نمبر وان»

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في العالم، قائلًا: «محمد صلاح حقق إنجازًا كبيرًا ولم نتوقع أن يأخذ هذه الجائزة مرتين، وكفاية أن كريستيانو خاف ومجاش».

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن محمد صلاح مثالًا للاعب الخلوق والطموح الذي سعى خلف هدفه ورفع اسم بلده مصر في العالم، متابعًا: «صلاح يستحق يكون نمبر وان».

وأوضح، أن منافسة «صلاح» للاعبي العالم على لقب أفضل لاعب يعد إنجازًا للكرة المصرية، فلم يقتصر طموحه من للاعب سافر إلى أوروبا للالتحاق بنادي ليفربول فقط، بل سعى واجتهد ليصبح من المنافسين على أفضل لاعب في العالم، معقبًا: «لما نروح لندن بيقولو مو صلاح مصر هناك معروفة بصلاح».

وفاز الاعب محمد صلاح، بجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في العالم خلال العام الجاري 2018، للعام الثاني على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز «The Best» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمقام حاليًا في العاصمة البريطانية «لندن».