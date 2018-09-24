«السبسي» يدعو رئيس الحكومة إلى طلب الثقة من البرلمان ويعلن نهاية التوافق مع النهضة الإسلامية

جدد الرئيس الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين، دعوته لرئيس الحكومة للمثول أمام البرلمان لتصويت جديد على الثقة، ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد.

وقال «السبسي» في حوار بثته قناة "الحوار التونسي" الخاصة مساء اليوم، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب بتصحيح موقفه والذهاب الى البرلمان لكسب "الشرعية".

وتعصف الأزمة السياسية بتونس في ظل انشقاقات يشهدها الحزب الحاكم حركة نداء تونس، الذي أسسه السبسي عام 2012، وصراع علني بين الشاهد ونجل الرئيس حافظ قايد السبسي الذي يتولى منصب المدير التنفيذي للنداء.

كما أعلن رئيس اليوم عن نهاية التوافق بين الرئاسة، وحركة النهضة الاسلامية الشريك في الحكومة الائتلافية.

وتدعم النهضة بقاء الشاهد في منصبه حتى انتخابات 2019، على خلاف حزب نداء تونس الذي جمد عضوية الشاهد في الحزب، بجانب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعا الى رحيل الحكومة الحالية.