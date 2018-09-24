«بومبيو»: لقاء «السيسي» من بين أهم لقاءات الرئيس الأمريكي مع الزعماء

وسنوجه دعوات للدول للانضمام لحملة الضغوط الأمريكية لاحباط الأنشطة الإيرانية

كشف وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، عن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أعمال الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس كوريا الجنوبية ستكون من بين أهم لقاءاته مع رؤساء الدول، لمناقشة قضايا الأمن والاقتصاد وحقوق الانسان.

وأكد «بومبيو» في مؤتمر صحفي له، قبيل بدء أعمال الجمعية العامة، أن لقاءات ترامب مع الرؤساء ستطالبهم ببذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات والاستماع لما يمكن أن تقدمه أمريكا للمساعدة في حل القضايا المختلفة.

وأضاف، أن توجهات الرئيس ترامب، خلال خطابه في الجمعية العامة العام الماضي، كانت تركز بالأساس على الأمن والاقتصاد وحقوق الانسان، وهي نفس الملفات المحورية التي سيتضمنها خطابه غدًا، مشيرًا إلى جهود التسوية المبذولة لخفض التوتر مع شمال كوريا، والوصول إلى حل قريب من أجل الهدف النهائي الذي تم الاتفاق مع الزعيم كيم جونغ إل الخاص بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ومن بين الملفات على أجندة خطاب ترامب ستكون شمال كوريا وسوريا وإيران، حيث سيوجه الخطاب للنظام الإيراني بلهجة حادة، بناءً على قرار مجلس الأمن، كما سيطلب من كافة الدول الانضمام إلى حملة الضغوط الأمريكية من أجل احباط الأنشطة والأهداف الإيرانية المدمرة للعالم.

من جانبها أكدت السفيرة نيكي هالي، سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة خلال المؤتمر، أن اجتماعات مجلس الأمن ستكون من بين أهم الأنشطة التي تركز عليها الولايات المتحدة.

ونوهت بأن أمريكا تمكنت من تحقيق عددًا من الأهداف من خلال مجلس الأمن سواء كانت حظر الأسلحة مع جنوب السودان، والوصول إلى ثلاث حزم من العقوبات ضد كوريا الشمالية، مشيرةً إلى أنه لا يزال هناك جهود إصلاحية ضخمة بدأت بالفعل منذ العام الماضي لإصلاح مهام حفظ السلام ولن يكون لأمريكا وحدها فعل هذه المهام من دون مجلس الأمن.