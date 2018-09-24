قال الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مصر أصبحت أقوى مما كانت عليه سابقًا، متابعًا أن الدولة القوية من الداخل هي كذلك في الخارج.

وأضاف، في تصريح لبرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن تزايد عدد اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع زعماء الدول، ضمن زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعكي انعكاس لحالة مصر.

وتابع: «دعم الاستثمارات وجذب المزيد منها داخل مصر، يأتي كجزء أساسي من أجندة الرئيس السيسي في زياراته الخارجية»، مؤكدًا أن مصر تسير في الطريق الصحيح بخطى سريعة بشكل لم يتوقعه البعض، وهو ما ظهر في الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدار الأربعة أعوام الماضية.

وأوضح، أن مصر كانت محاصرة منذ 4 سنوات لكنها تقود العالم الآن، وتلعب دورًا مؤثرًا في مختلف السياسيات بالمنطقة، ولاسيما في ليبيا وسوريا واليمن، ورؤيتها تجاه مشكلات هذه الدول ثبت أنها الأفضل لعلاجها، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه في القارة الإفريقية حاليًا.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العامة الـ«73» للأمم المتحدة في نيويورك، تكريمًا للذكرى 100 لميلاد الرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا.