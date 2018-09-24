أوباما: لم أتلق أي اتصال من الجهاز الفني للمنتخب

نفى يوسف أوباما لاعب الزمالك تلقيه أي اتصال من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الانضمام إلي الفراعنة.

وقال أوباما في تصريحات تليفزيونية عقب مواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف: " لم يتحدث معي أي فرد من اجهاز الفني للمنتخب الوطني"، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستأتي في وقتها المناسب.

وتطرق لاعب الزمالك في حديث عن مباراة اليوم التي جمعت فريقه مع ذئاب الجبل في الجولة الثامنة من الدوري قائلَا: " لم يكن أمامنا بديل عن الفوز أمام المقاولون، في لقاء اليوم، خاصة وأن كنا نواجه سوء حظ في المباريات السابقة".

وأكد نجم المارد الأبيض أنه توقع التمريرة، التي حصل عليها من زميله عمر السعيد، والتي تمكن عن طريقها من تسجيل هدف الفوز، في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وأتم: " نعد جمهور الزمالك بالاستمرار في طريق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، من أجل حصد لقب الدوري في نهاية هذا الموسم".

وقاد أوباما الزمالك لحصد 3 نقاط غالية، عقب الفوز على المقاولون العرب، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 85 في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" ضمن مباريات الجولة الـ8 من الدوري. (طالع التفاصيل)