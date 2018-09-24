انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للمحامين بالغردقة

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي العام للمحامين، بمدينة الغردقة، اليوم الإثنين، والذي يستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار «الوطن.. المحاماة.. بناء وتنمية واستقلال»، بحضور النقيب سامح عاشور، وأكثر من 5 آلاف محام.

ويضم المؤتمر 10 لجان هي؛ «المشكلات المهنية أمس واليوم، والإدارات القانونية، ومشكلات الوطن العربي، ومعهد المحاماة الواقع والتطوير، وآفاق الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وكفالة حق الدفاع وسائل التفعيل، والثقافة القانونية وتطوير الخطاب المهني، وتقييم الأداء النقابي إيجابيات وسلبيات، والرؤية الجديدة لضوابط القيد والتجديد»، على أن تدار اللجان من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.

وتتضمن فاعليات اليوم الثاني، جلسة نقاشية ولقاء مفتوح مع النقيب العام سامح عاشور، بمسرح محافظة البحر الأحمر، في تمام الثامنة مساءً، ويعقبه أمسية ثقافية وحفل فني في تمام العاشرة ونصف.

بينما تعقد الجلسة الختامية يوم الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، لعرض توصيات المؤتمر، وذلك بمسرح محافظة البحر الأحمر، على أن تغادر الوفود ظهر يوم الخميس.