وزير التعليم معلقا على جولته المفاجئة بمدارس أسيوط: الزيارة فاقت توقعاتنا

• شوقي: اليوم الأول من الدراسة شهد انضباطا وتنظيما كما خططنا لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تفقد 5 مدارس بمحافظة أسيوط في زيارة مفاجئة اليوم، موضحًا أن اليوم الأول من الدراسة شهد انضباطا وتنظيما كما خططت الوزارة في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، وفاقت الزيارة توقعاته.

وأضاف وزير التعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تم زيارة عدد من المدارس الثانوية بمحافظ أسيوط؛ للاطمئنان على تطوير البنية التحتية والألياف الضوئية، متابعًا: «الزيارة كانت مفاجئة أثلجت صدورنا، وطريقة جلوس الطلاب في دوائر تفاعلية كما خطط الوزارة».

وأشار إلى انتشار أكثر من 25 قيادة من الوزارة في جميع المحافظات الأخرى، ومنها البحر الأحمر وأسوان؛ لمتابعة سير العملية التعليمية في بداية العام الدراسي، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على متابعة مخازن الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب.

وأوضح أنه تم افتتاح 19 مدرسة يابانية في المحافظات، متابعًا: «جميع المدرسين في الفصول مدربين على التعامل مع المنظومة التعليمية الجديدة، وتدريب المعلمين مستمر حتى نهاية العام المقبل».