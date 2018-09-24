«الكهرباء»: 32 شركة في القطاع الخاص تنتج 1465 ميجا وات من الطاقة الشمسية بأسوان

قال وكيل وزارة الكهرباء، أحمد مهينة، إن القطاع الخاص نجح في تشيد محطات للطاقة الشمسية بأسوان، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في تنمية وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة.

وأضاف مهينة، خلال كلمته في ختام مشروع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر، اليوم الاثنين، أن الوزارة تلتزم بشراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص، لافتا إلى أن 32 شركة في القطاع الخاص تعمل في أسوان بهدف إنتاج 1465 ميجا وات بنظام تعريفة التغذية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على تدعيم وتوزيع عمليات إنتاج الطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، مضيفا أن الوزارة نجحت في توزيع 11.7 مليون لمبه ليد من أصل 13.7مليون لمبة بنظام التقسيط كمبادرة من الدولة للتشجيع على استخدامها.

ونوه إلى أن القطاع الخاص استطاع توزيع 100مليون لمبه ليد على المواطنين، لافتا إلى أن السوق مازل يحتاج إلى 500 مليون لمبه ليد على القطاع السكني والتجاري وغيرها.

جاء ذلك على هامش حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وسيتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، وذلك لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي بمصر.

ويسهم المشروع في تحقيق ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظ2015، محطة للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030، وكذلك في تحقيق الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة بسيطة.

وتحقيق الهدف التاسع الخاص بإقامة بنية أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتنمية مهارة الابتكار، والهدف الثالث عشر المعني باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ واثارة.