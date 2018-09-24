سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق الألماني لينارت ثاي مهاجم فريق بلدية روم سبورالتركي، جائزة اللعب النظيف لعام 2018 خلال حفل "الأفضل" الذي اقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وحقق لينارت الجائزة بسبب تفضيله الذهاب للتبرع بالدم لمريض باللوكيميا على المشاركة بمباراة فريقه السابق، في في فينلو أمام إيندهوفن بالدوري الهولندي التي إنتهت بهزيمة فريقه 3-0.

وقام إيندهوفن في تلك المباراة بتقديم جائزة أفضل لاعب في المباراة للينارت، بالرغم من غيابه في لافته إنسانية من جانب الفريق الهولندي.

وقدم الجائزة للينارت خلال الحفل كل من، الحكم الأسطوري الإيطالي كولينا و مدافع اسي ميلان السابق الإيطالي باولو مالديني.