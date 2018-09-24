روسيا تزود دمشق بمنظومة الدفاع الصاروخي «S-300» بعد حادث الطائرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تزويدها سوريا بمنظومة الدفاع الصاروخية «S-300»، خلال أسبوعين، في إطار التدابير التي تتخذها موسكو بعد حادث إسقاط الطائرة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، حسبما نقلت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، إن إرسال هذه المنظومة لسوريا، هو حق لروسيا وحق سيادي لدمشق.

وذكرت موسكو، أنها ستزويد منظومة الدفاع الجوي السورية بأنظمة توجيه وتتبع روسية، بالإضافة إلى أنها ستشوش على اتصالات أية طائرة تهاجم سوريا من البحر المتوسط.

وأكد الكرملين، أن تزويد روسيا بمنظومة «S-300»، ليس موجهًا ضد طرف ثالث، موضحة أن حادث سقوط الطائرة الأسبوع الماضي، سيلحق الضرر بالعلاقات مع إسرائيل، لأنه جاء نتيجة لأفعالها.

وكانت موسكو، قد أعلنت الاثنين الماضي، عن سقوط طائرة استطلاع عسكرية تابعة بها من نوع «إيل- 20»، قبالة السواحل السورية بالبحر المتوسط، وحمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الحادث، قائلة إن مقاتلات إسرائيلية ضللتها واستخدمت مسار الطائرة لشن غارة على سوريا.