يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في ساحة «SSE» بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر المُقبل.

ونشر "دياب" البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، معلنًا أن تذاكر الحفل ستكون متاحة للبيع، عبر المتاجر الإلكترونية، بدءًا من يوم 26 سبتمبر الجاري.

وطرح عمرو دياب، مؤخرًا أغنية "يتعلموا" وهي الأغنية الخامسة، التي طرحها الهضبة من ألبومه الجديد "كل حياتي"، المقرر طرحه قريبًا في الأسواق، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى والمكساج أسامة الهندي، أما الأغاني التي سبق طرحها "دة لو اتساب"، "تعالي"، "كل حياتي"، "هدد".

https://www.facebook.com/AmrDiab/photos/rpp.42020009576/10156778500369577/?type=3&theater