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«الحشد الشعبي» يقتل 3 من «داعش» قرب الحدود العراقية السورية

الأنبار (العراق) - د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 8:29 م | آخر تحديث : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 8:29 م

أفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش، قُتلوا في عملية أمنية للحشد الشعبي في منطقة عكاشات قرب الحدود العراقية السورية أقصى غربي العراق.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني، وزع اليوم الاثنين، أنه بعد متابعة "دقيقة وجهود متواصلة لقوات الحشد الشعبي، تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية وتدمير ثلاث دراجات نارية كانوا يستخدمونها للرصد والتسلل عند الحدود العراقية-السورية ضمن قاطع عمليات عكاشات".

وتخوض القوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، منذ أيام اوسع عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وباتجاه الحدود السورية ،حيث تتخفى مجاميع من عناصر داعش في الكهوف الجبلية وأنفاق في أودية الصحراء الغربية العراقية ويشكلون خطورة على المدنيين والقوات العراقية.


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