عاهل الأردن يلتقي وزير الخارجية الإماراتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في نيويورك، أمس الأحد، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.

وذكر بيان للديوان الملكي الهاشمي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الأردن والإمارات، والحرص على توسيع مستويات التعاون بينهما في شتى الميادين.

وقدر الملك عبدالله الثاني الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للأردن.