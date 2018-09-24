مودريتش : احساس جميل أن أحصل على جائزة أفضل لاعب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الكرواتي الدولي لوكا مودريتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إنه يشعر بالفخر بعد فوزه بجائزة لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018 (تابع التفاصيل)

وقال مودريتش عقب التتويج بالجائزة :"يا له من إحساس جميل أن أقف هنا وأحصل على هذه الجائزة".

وحرص لوكا مودريتش على تهنئة محمد صلاح وكريستيانو رونالدو منافسيه على جائزة الأفضل، ووجه حديثه لصلاح قائلا :" ستكون أمامك فرصة في المستقبل لتحظى بها". (تابع التفاصيل)

وأهدى مودريتش الجائزة لجميع زملائه بالمنتخب الكرواتي، وفريق ريال مدريد، حيث قال:"هذه الجائزة لكل زملائي في ريال مدريد والمنتخب الكرواتي وكل المدربين الذين لعبت معهم، ولولاهم ما كنت فزت بها."

كما أهدى الجائزة أيضا لاسرته ، وقال :"لولاهم ماكنت لأصبح ما أنا عليه الآن سواء كلاعب أو كإنسان".

واختتم مودريتش تصريحاته موجها شكره للجماهير على هذا الدعم الكبير والحب الذي رأه من خلال دعمهم له في سباق الجائزة. كما وجه شكره للاعبي الريال ولاعبي منتخب الكرواتي.