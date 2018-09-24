اختيار محاميين اثنين كافحا الفساد في جواتيمالا للفوز بـ«جائزة نوبل البديلة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جرى اليوم الاثنين، اختيار اثنين من المحامين، كانا قد قاما بقيادة مكافحة الفساد في جواتيمالا، للفوز بـ "جائزة نوبل البديلة".

واستشهدت مؤسسة جائزة "رايت ليفيلهوود"، المعروفة بجائزة نوبل البديلة، بالمدعية العامة ثيلما ألدانا من جواتيمالا، والمحامي الكولومبي إيفان فيلاسكيز، بسبب "العمل المبتكر في الكشف عن سوء استغلال السلطة ومحاكمة الفساد".

وقالت لجنة التحكيم إن جهودهما ساهمت في القبض على الرئيس الجواتيمالي السابق، أوتو بيريز مولينا، وغيره من المسؤولين في عام 2017.

وتترأس ألدانا مكتب المدعي العام منذ عام 2014، بينما يقود فيلاسكيز اللجنة الدولية المستقلة لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا المدعومة من الأمم المتحدة منذ عام 2013.

كما أشادت لجنة التحكيم بالنشطاء الحقوقيين السعوديين المسجونين، عبد الله الحامد ومحمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير، بسبب "الجهود الشجاعة" لتعزيز الإصلاحات السياسية.

وكان النشطاء الثلاثة أول فائزين من السعودية.

كما تم الاعتراف بالجهود المبذولة من أجل مكافحة التصحر في منطقة الساحل بإفريقيا.