كشف هاني رمزي المدرب العام في جهاز المدير الفني للمنتخب المكسيكي خافير أجيري، عن كواليس مكالمته الهاتفية الأخيرة بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة (إل تي سي) مساء الأحد: "لقد تحدثت مع صلاح هاتفيا مساء السبت، وهنأته على الهدف الذي سجله في مرمى ساوثهامبتون، لقد بدا على نبرته السعادة الشديدة، كلنا فخورون به".

وأضاف: "لن أقول أن صلاح يمر بحالة نفسية، بل إنه يسعى لتسجيل الأهداف في كل مباراة، فما فعله بعد هدف الفوز في باريس سان جيرمان كان (غيرة) وليس سلوكا سيئا". كان حابب يسجل في كل مباراة

وتابع: "نقلت لصلاح خلال المكالمة أن تقييم الجهاز الفني للمنتخب له لن يكون بعدد أهدافه، بل من الوارد أن يلعب مباراة عظيمة بدون أهداف، وتفهم محمد الرسالة تماما".

وأشار مدرب المنتخب: "ما يميز صلاح أنه طموح دائما وهذا شعور إيجابي، لقد شرحت في حوار أجرته معي صحيفة صن البريطانية مشواره الطويل والمعاناة بالخروج من قرية صغيرة، وأعتقد أن ما حققه في آخر عامين، يستحق عليه جائزة الأفضل في العالم".

وأتم هاني رمزي تصريحاته: "صلاح حقق قفزة هائلة في آخر سنتين، تؤهله للفوز بالجائزة، ولكن على مستوى النتائج والبطولات، فإن لوكا مودريتش هو الأقرب، لحصده لقب دوري الأبطال مع ريال مدريد والوصول لنهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا".