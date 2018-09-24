أنباء عن بيع بيت الأزياء الإيطالي «فيرساتشي» إلى «مايكل كورس» الأمريكية

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ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الاثنين، أن مجموعة السلع الفاخرة الأمريكية "مايكل كورس" تعتزم شراء بيت الأزياء والموضة الإيطالي "فيرساتشي".

وذكرت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، أن "مايكل كورس" عرضت ملياري دولار للاستحواذ على الشركة الإيطالية المملوكة لعائلة "فيرساتشي".

وأفادت وكالة "آنسا" الإيطالية للأنباء، أن الصفقة "تمت" وأن الأطراف المعنية "وقعوا وثائق الاتفاق" المقرر إعلانه في وقت لاحق من اليوم أو غدا.

ولم يتاح الوصول إلى المكتب الإعلامي لمجموعة "فيرساتي" للحصول على تعليق فوري على هذه الأنباء.