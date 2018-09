هنأ نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه محمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" فعلها صلاح، ضربة مذهلة ضد إيفرتون تم التصويت عليها لجائزة الهدف الأفضل في العام".

وحقق صلاح الجائزة بعد منافسة قوية مع هدف جاريث بيل في مرمي ليفربول وهدف كريستيانو رونالدو في مرمي يوفينتوس.

YES MO!! 🔥👑@MoSalah's stunning strike against @Everton has been voted as the FIFA #Puskás Goal of the Year. #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/aIg2rTSiEB