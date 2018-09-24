كل ما تريد معرفته عن الأراضي التى تطرحها وزارة الإسكان غدا

*138 قطعة بنشاط مختلط .. و112 خدمي .. و27 عمراني .. و3 سياحي

*كراسات الشروط متاحة بمقار أجهزة المدن المطروحة بها الأراضي



تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، غدا الثلاثاء، كراسات شروط حجز 280 قطعة أرض بأنشطة متنوعة: سكنية، وخدمية، وسياحية، ومختلطة، في عدد من المدن الجديدة.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طارق السباعي، إن قطع الأراضي التي يبدأ طرح كراسات شروطها، اليوم، تتضمَّن: 138 قطعة أرض إسكان مختلط، بمساحات تتراوح بين 500 و7544 م2، في 8 مدن جديدة، هي: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، و15 مايو، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والشروق).

وأشار السباعي إلى أن الأراضي المطروحة لإقامة الأنشطة التالية: سكني/ إداري، وسكني/ تجاري/ إداري، وسكني/ تجاري، وسكني/ تجاري/ إداري ترفيهي، وأن على من يرغب في الحجز، سواء أفراد أو شركات، التقدم لشراء كراسة الشروط، من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها، وأن تخصيص الأرض للفرد / للشركة مقدمة طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، مضيفا: وفي حالة تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم.

كما أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إلى أن «طرح الأراضي» يتضمَّن: 112 قطعة أرض خدمية، بمساحات تتراوح بين 405 م2 وبين 110 آلاف و442 م2 في 13 مدينة جديدة، هي: القاهرة الجديدة، والعبور، وبدر، والشروق، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، وأخميم الجديدة، والمنيا الجديدة.

وأوضح إلى أن أنشطتها تتنوع بين: حضانة، ونادٍ رياضي، ومستشفى، ومركز طبي، ومحطة خدمة وتموين سيارات، بجانب أنشطة تجارية وترفيهية.

ونبَّه السباعي إلى أن كراسات الشروط ستكون متاحة بمقار أجهزة المدن المطروحة بها الأراضي، وأن تخصيصها بموجب سداد أكبر نسبة مقدم بشرط ألا تقل عن 25% من ثمن الأرض، المبيَّن في كراسة الشروط، مضيفًا: وفي حال تساوي عرضي سداد أو أكثر يتم الاحتكام إلى قرعة بينهم.

ولفت إلى تقديم العروض خلال الفترة من 21 حتى 31 أكتوبر المقبل، بمقر أجهزة المدن المختصة.

كما نوَّه السباعي إلى أن «طرح الأراضي» يشمل: 27 قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا، في 11 مدينة جديدة، هي: الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وأسوان الجديدة، والسادات، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب 3 قطع أراضي بنشاط سياحي، بمساحات تتراوح بين 19 و105 أفدنة، بمدينتي أسوان ودمياط الجديدتين.

وأشار إلى أن كراسات الشروط ستكون متاحة بمقار أجهزة المدن المطروحة بها الأراضي، وأن البيع بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فني وآخر مالي) بين الشركات القائمة.

ولفت السباعي إلى أن تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء، الساعة 12 ظهر الأربعاء، الموافق 31 أكتوبر المقبل، بعد سداد تأمين دخول المزايدة، الذي يتراوح بين 250 ألف جنيه و13 مليون جنيه، طبقًا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة، بشيك مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفني.

وأكد إسناد قطعة الأرض لصاحب أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيًا، على أن يكون السعر المقدم هو سعر السداد الفوري.