مستشار الأمن الأمريكي الأسبق: يجب دعم سياسة مصر في مكافحة الإرهاب

قال مستشار الأمن الأمريكي الأسبق، رونالد مكفارلين، إن السياسة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاربة الإرهاب مفيدة للغاية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة، يجب أن تدعم مصر في استمرار تبني سياستها الخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى مبادرة في مجلس الشيوخ والبرلمان الأمريكيين لرفع إجراءات تأجيل أو تعطيل المساعدات العسكرية لمصر.

وتابع: «نريد رفع هذا التعليق على المساعدات العسكرية، بالإضافة إلى رفع القيود عن المبيعات والصفقات العسكرية، ونعمل بالفعل على رفعها، وأعتقد أن مجلس الشيوخ يريد رفعها أيضًا».