«بلومبرج»: السعودية تخطط لزيادة عدد الحجاج إلى 30 مليون حاج بحلول 2030

نشرت وكالة «Bloomberg» الأمريكية، مساء الاثنين، تقريرًا يفيد باعتزام الممكة العربية السعودية وشركائها من المطورين والتجار، ضخ المزيد من الاستثمارات لمضاعفة أعداد مراكز التسوق في مكة ثلاثة مرات مقارنة بعددها الحالي، بحلول عام 2025.

وأوضحت الوكالة، أن هذه الخطوة ستأتي كجزء من خطة الحكومة السعودية المتمثلة في عدم اعتماد الدولة على اقتصاد البترول فقط.

وتسعى المملكة إلى تحقيق ذلك، من خلال زيادة عدد الحجاج إلى الأراضي المقدسة من 7 مليون حاج إلى 30 مليون حاج بحلول عام 2030، ليرتفع بذلك حجم إنفاق الحجاج، خلال خمسة أيام فقط من موسم الحج بمكة، من 4.2 مليار دولار إلى 5.6 مليار دولار بحلول عام 2022.

وذكرت الوكالة الأمريكية، أن المدينة المقدسة بالفعل لديها نقص كبير في المراكز التجارية؛ بسبب قلة الأراضي وارتفاع التكلفة، وهو ما يدفع العديد من المتسوقين إلى الذهاب إلى جدة للتسوق، متوقعة أن يتغير كل ذلك بعد زيادة مساحة المراكز التجارية إلى 804 ألف متر مربع بحلول عام 2025.