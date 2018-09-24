أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي السابق أوباما لشؤون السلام في ليبيا، السفير جوناثان وينر، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر الفترة الماضية، قائلًا: «مصر نجحت فيما فشل فيه آخرون حينما راجعت وضعها الاقتصادي واتخذت الكثير من الإصلاحات المؤلمة حتى تعيد الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح».

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضاية «TEN»، مساء الاثنين، أن مصر قبلت التغيير وكانت عازمة على الإصلاح لذلك نجحت، بعكس الحكومة الإيرانية أدائها ضعيف وشعبها ساخط عليها، لكونها لا توفر حتى أبسط الحقوق الذي يجب أن ينعم بها الشعوب في القرن العشرين.

وذكر أن هناك علاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لكنها متدهورة، موضحًا: «إن العلاقات الأمريكية الإيرانية كانت بمنتهى السوء منذ طرد الشاه من إيران، ومشكلة الرهائن خلقت الكثير من التوترات، فبعد الشاه زاد الصدع وسُلبت حرية الشعب الإيراني وضاعت الفرص التي كانت امامهم».

وتابع أن تطوير العلاقات مع طهران يقع على عاتق الحكومة الإيرانية، التي لابد أن ممارساتها، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ممارسات ونشاطات الحرس الثوري الإيراني، ودعمها للإرهاب.

وواصل: «إيران تشكل تهديدًا للنظام الدولي العالمي، وعليها أن تفهم أن تلك الممارسات غير مقبولة ويجب أن تكف عنها، وكذلك أيضًا لابد من الوقوف أمام سياسات الاغتيالات واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليًا».