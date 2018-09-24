قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إريكا تشوسانو، إن موضوع مكافحة الإرهاب من الموضوعات المهمة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تركز عليها خلال هذا الأسبوع، مشيرةًَ إلى أن أمريكا تقود التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن أمريكا تهتم بمكافحة تمويل الإرهاب، ولديها علاقات عميقة مع دول الشرق الأوسط في عدة برامج لمكافحة تمويل الإرهاب مثل مصر ودول الخليج، موضحة أن هناك مراكز أمريكية في الخليج لوقف تمويل الإرهاب.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق السلام في فلسطين، متابعة أن هناك وفدًا من البيت الأبيض قام بنقاشات مثمرة لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العامة الـ«73» للأمم المتحدة في نيويورك، تكريما للذكرى 100 لميلاد الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

https://www.youtube.com/watch?v=e3J9lgJYdAA