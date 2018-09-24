اقترحت مدينة البندقية الإيطالية، فرض غرامة مالية كبيرة على السياح، إذا يجلسوا في غير الأماكن المخصصة لهم، بعد انزعاج السكان المحليين للمدينة.

واقترح عمدة المدينة، ليجي بروجنارو، فرض غرامة تصل إلى 500 دولار، على السياح المخالفين، وذلك بعد إجراء التصويت على مشروع القرار من قبل مجلس البلدية في أكتوبر المقبل.

وأُطلقت حملة خلال الصيف الماضي؛ لحث السياح على الاستماع بإجازتهم في المدينة دون التسبب بإزعاج للسكان المحليين.

وأوضح عمدة المدينة أن الهدف من الغرامة أن يفهم الناس أنه ليس بوسعهم أن يأتوا إلى البندقية ليفعلوا ما شاؤوا دون احترام رونق المدينة وأمنها.

وفي أبريل الماضي، وضعت سلطات البندقية أبوابا مؤقتة في نهايات بعض الجسور، لأجل التحكم في أعداد السياح حين يأتون بأعداد غفيرة.

ويشكو سكان المدن السياحية التبعات السلبية للسياحة، ويقولون إن كثرة الزوار تحدث ضجيجا وتجلب عادات هجينة، كما تؤدي إلى رفع أسعار الفنادق والمواد الاستهلاكية الأخرى.

وأعلنت مدينة فلورنسا الإيطالية مطلع الشهر الجاري، توقيع غرامات مالية تصل لـ580 دولارا، في حال تناول السياح الطعام في 4 شوارع رئيسية في المركز التاريخي للمدينة الإيطالية.