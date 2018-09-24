الإثنين 24 سبتمبر 2018 5:36 م القاهرة القاهرة 31.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد يستقر على الجهاز المعاون لحلمي طولان

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر فى : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 5:31 م | آخر تحديث : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 5:31 م

استقر مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على الجهاز المعاون لحلمي طولان، المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولى القيادة الفنية خلفًا لمحمد عمر.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لفريق الاتحاد السكندري على النحو التالي: وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، ممدوح المحمدي مدربًا عامًا ومخطط أحمال، مجدي علام مدربًا عامًا، هاني أحمد مدرب، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمي، أحمد متولي وسمير محجوب إداريين، فيما سيتم الإعلان عن اسم المدير الإداري في وقت لاحق.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن أمس الأحد عن تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للفريق. (طالع التفاصيل)


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك