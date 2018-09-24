الاتحاد يستقر على الجهاز المعاون لحلمي طولان

استقر مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على الجهاز المعاون لحلمي طولان، المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولى القيادة الفنية خلفًا لمحمد عمر.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لفريق الاتحاد السكندري على النحو التالي: وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، ممدوح المحمدي مدربًا عامًا ومخطط أحمال، مجدي علام مدربًا عامًا، هاني أحمد مدرب، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمي، أحمد متولي وسمير محجوب إداريين، فيما سيتم الإعلان عن اسم المدير الإداري في وقت لاحق.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن أمس الأحد عن تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للفريق. (طالع التفاصيل)