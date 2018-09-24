النيابة تصرح بدفن جثمان عامل محارة سقط من العاشر غرب الإسكندرية

صرحت، نيابة مينا البصل، غرب الإسكندرية، بدفن جثمان، عامل محارة، لقى مصرعه أثر سقوطه أثناء قيامه بأعمال تشطيب في الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء تابع لمشروع «بشاير الخير 3» بمنطقة مأوى القباري، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.



تلقى قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، إخطارًا بالحادث، وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أنه أثناء قيام «ا.ع.ا» 22 عامًا، عامل محارة، مُقيم في مركز أبو حمص، محافظة البحيرة، بأعمال محاره في الطابق العاشر، أختل توازنه وسقط في الطريق العام، ولقى مصرعه عقب وصوله المستشفى.



وبسؤال مرافقوه، أيد الواقعة شاهد رؤية من زملائه بالعمل، ولم يتهم أحد بالتسبب في مصرعه، فتم التحفظ على الجثة داخل غرفة حفظ الموتى بالمستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وذلك عقب تحرير محضر إداري قسم شرطة مينا البصل، وتباشر النيابة العامة التحقيق.