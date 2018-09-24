كوفاتش يشيد بخاميس رودريجيز

أسهب المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، نيكو كوفاتتش، في الإشادة باللاعب الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز بعد أن سجل الأخير هدفا في أولى مبارياته في الدوري الألماني "بوندسليجا" ضمن التشكيلة الأساسية للفريق البافاري.

وسجل رودريجيز هدفا في المباراة التي جمعت بين بايرن ميونخ وشالكه أول أمس السبت وانتهت لصالح الأول بهدفين نظيفين.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش مباراة بايرن ميونخ أمام جاره أوجسبورج غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من البوندسليجا: "أريد أن أشيد بخاميس لأن هناك أسباب تمكني من هذا نظرا لما قدمه في المباريات الثلاث الأخيرة".

وأحرز اللاعب الكولومبي برأسية في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ 3 - 1 على باير ليفركوزن في 15 سبتمبر الجاري، كما صنع هدفا لزميله ريناتو سانشيز أمام بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي انتهى بفوز النادي الألماني 2 - 0.

كما تسبب في ركلة جزاء في مباراة السبت الماضي أمام شالكه والتي نجح في التسجيل منها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

وتابع كوفاتش قائلا: "إنه يتعامل بثقة كبيرة عندما يستحوذ على الكرة، إنه شخص يمكنه التأقلم مع أي موقف، سواء كان بمفرده أو محاطا باثنين من اللاعبين، إنه يجد الحل دائما".

واستطرد قائلا: "إنه يقوم بهذا على نحو جيد للغاية، لديه احساس عال بالموقف، ولديه احساس بالمساحات وأكثر ما يروق لي هو أنه يضع نفسه في خدمة الفريق".

وأثنى كوفاتش أيضا على التطور الذي طرأ على الأداء الدفاعي للاعب الكولومبي، الذي يمثل العمود الفقري لمنتخب بلاده، وأكمل قائلا: "إنه يستطيع القيام بكل شيء على المستويين الهجومي والدفاعي، إنه يتطور يوميا".

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة البوندسليجا بعد أن حقق العلامة الكاملة في أربع مباريات حتى الآن، ويستضيف غدا جاره أوجسبورج، صاحب المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.