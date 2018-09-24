«العراق»: قوات دنماركية تستهدف مقار الحشد الشعبي غرب الأنبار

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أعلن قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار، قاسم مصلح، قيام القوات الدنماركية التابعة للتحالف الدولي باستهداف أحد مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم غرب الأنبار بثمان قذائف مدفعية.

وقال "مصلح"، في تصريح نقلته قناة "الإخبارية" العراقية، اليوم الاثنين: "إن معسكرا تابعا للحشد الشعبي في منطقة سعده بقضاء القائم تعرض للقصف المدفعي من قبل القوات الدنماركية التابعة للتحالف الدولي المتمركزة في قاعدة الفوسفات في صحراء الأنبار الغربية".

وأضاف أن: "القذائف سقطت قرب المعسكر، ونعتبر ذلك استهدافا متعمدا من قبل القوات الأجنبية لمعسكرات الحشد الشعبي".