سيدة أعمال تشرب «البول» لترطيب بشرتها

كشفت إحدى السيدات، عن وصفة خاصة بها لجعل بشرتها صحية ونضرة، عن طريق شرب "البول" الخاص بها، بحسب موقع "the mirror".

تقول سيدة الأعمال كايلي أوكلي، 33 سنة، إنها تضع السائل على بشرتها، كل صباح، كمرطب، ثم تستحم بعد ذلك، مضيفة أن شرب "البول"، ساهم في معالجة ظروف صحية خاصة بها.

وعن مشروبها الصباحي، قالت: "لا يثير الكثير من المذاق، هو مالح بعض الشيء، وشرب البول لا يؤذيك، وأنا أراه كدواء، وليس له آثار جانبية ويعمل بشكل جيد".

كانت "كايلي"، تعاني منذ صغرها من ضعف كفاءة الجهاز المناعي؛ لذا كانت معرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، ومنذ عامين اكتشفت علاجًا بالبول.

وقالت: "كنت أدرس الشفاء الطبيعي والدواء وكنت مفتونة بقصص النجاح التي شاركها الآخرون، لقد كنت في رحلة طويلة، في محاولة لتحسين حالتي الصحية، لقد غيرت نظامي الغذائي ونمط حياتي، في محاولة لتقديم أشياء أكثر شمولية وعدم تناول أية أدوية صيدلانية".

وأضافت: "سمعت أن البول يمكنه إعادة ضبط جهاز المناعة، وتعزيز الصحة العامة الجيدة، وهو جيد للبشرة، ويحتوي على معظم الهرمونات والمغذيات"، مؤكدة: "لم أشعر بالرعب من فكرة شربه، وأصدقائي وعائلتي يقبلون ما أفعله".

وتؤكد "كايلي"، أنها شعرت بتحسن كبير في غضون أيام قليلة من بدء نظامها الجديد، الذي يتضمن نظامًا غذائيًا نباتيًا ونباتًا باليوجا"، مشيرة إلى مساعدة "البول" أيضا في ترطيب وتقشير البشرة.

ومع ذلك، تؤكد جمعية الحمية البريطانية، أن شرب البول الخاص بك هو "غير مفيد"، محذرة من احتمالية كونه "ضارًا".

وتقول إحدى أخصائيات التغذية والمتحدث باسم الجميعة: "لا يوجد دليل أو نصيحة من شأنها تشجيع أي شخص على شرب بوله، يقوم الجسم، ولا سيما الكلى، بعمل فعال في إزالة السموم ويخرج البول، لذلك فإن شرب هذا مرة أخرى ليس مفيدًا، ويمكن أن يكون ضارًا ويمكن أن يسبب العدوى".