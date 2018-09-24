توزيع 25 شهادة أمان شهريا من الأورمان للأرامل والمطلقات بالبحيرة

قام السكرتير العام المساعد لمحافظ البحيرة حازم الأشموني، نائباً عن المحافظ، بتوزيع عدد 25 شهادة أمان على 25 سيدة من مراكز حوش عيسى، وايتاى البارود، ودمنهور، حيث تبلغ قيمه الشهادة 2500 جنيه بإجمالي 62 ألف و500 جنيه، مقدمه من جمعية دار الأورمان بالبحيرة على الارامل والمطلقات والمهجورات وذوي الاحتياجات الخاصة واللائي يعولن أطفالاً.

ومن جانبه، أكد مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة أحمد عبد المحسن، أنه سيتم توزيع عدد 25 شهادة بشكل دوري شهرياً، وتأتي قيمة الشهادة الواحدة 2500 جنيه، حيث يتم اختيار السيدات المستحقات بشفافية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، بناء على البحوث الاجتماعية التي تقوم بها المديرية، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة النساء.

و أشاد محافظ البحيرة هشام آمنه، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، إلى جانب الدور الحيوى لجمعية الأورمان لخدمه المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والمساهمة في إقامة المشروعات الخدمية الهامة.