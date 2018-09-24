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من المقرر أن ينعقد البرلمان السويدي المنتخب حديثا، اليوم الاثنين، من أجل اختيار رئيس البرلمان لمدة الأربعة أعوام المقبلة.

يُذكر أن أندرياس نورلين، من الحزب المعتدل المحافظ هو الأقرب للفوز.

ويتمتع رئيس البرلمان بدور محوري في تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت كتلة يمين الوسط، التي تعرف باسم " التحالف" قد رشحت "نورلين"، العضو بالبرلمان منذ عام 2006، لهذا المنصب الجمعة الماضية.

وحصل "نورلين" خلال نهاية الأسبوع على دعم حزب ديمقراطي السويد المناهض للهجرة، الذي يحدث توازنا بين التحالفين السياسيين الرئيسين في البرلمان الذي يضم 349 نائبا.

وتنافس آسا ليندستام من حزب ديمقراطي السويد على المنصب، وهي عضو بالبرلمان منذ عام 2002.

كما من المقرر أن يختار النواب ثلاثة نواب لرئيس البرلمان.

وكانت الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع من سبتمبر الجاري، قد أسفرت عن نتيجة متقاربة بين التحالفين السياسيين الرئيسيين، فقد حصل حزب التحالف على 143 مقعدا، مقارنة بـ144 مقعدا للكتلة اليسارية التي ينتمى لها رئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وطالب قادة حزب التحالف الأربعة "لوفين" بالاستقالة وإلا سوف يسعون لإجراء تصويت بحجب الثقة عنه لدى انعقاد البرلمان.

وفاز حزب ديمقراطي السويد بـ62 مقعدا، على الرغم من أن بقية الأحزاب قالت إنها لن تتعاون معه.