تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك

خاض بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين لم يشاركوا في لقاء أمس الأحد أمام المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز والتي إنتهت بفوز الأبيض 2-1 "تابع التفاصيل، تدريبات تأهيليه قوية علي هامش المران المسائي الذي أقيم اليوم بملعب القلعة البيضاء.

وأدى البدلاء فقره تكتيكية في جزء من الملعب تحت قيادة بيير شومان المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد، وركز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، خلال المران على بعض الأمور الفنية.

فيما خاض الأساسيين تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب تحت اشراف بوزيان مدرب الأحمال بالفريق.

وستقوم هذه المجموعة من اللاعبين، باداء عمليات استشفاء بجمانيزيوم النادي، عقب الانتهاء من التدريب التأهيلي.

وكان الزمالك نجح في تخطي عقبة المقاولون العرب، على ملعب بتروسبورت بنتيجة 2-1، ليرفع الأبيض رصيده إلي النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز.