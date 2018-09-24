بوجدانوف: تزويد سوريا بصواريخ «إس-300» لن يفسد العلاقات بين روسيا وإسرائيل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن تزويد الجيش السوري بمنظومة "إس-300" الروسية لن يفسد العلاقات بين روسيا وإسرائيل.

وقال بوجدانوف، فى تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، "إن علاقاتنا مع إسرائيل أشمل وأوسع، وتزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" هو أمر مهم، وهو من حقنا ومن حق سوريا السيادي".

يأتي تصريح بوجدانوف بعد إعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" خلال أسبوعين، مؤكدا أن هذه الصواريخ قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم، كما أعلن شويجو عن إطلاق الجيش الروسي التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.