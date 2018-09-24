مرشح المعارضة يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في جرز المالديف

أعلن مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية لجزر المالديف، إبراهيم محمد صليح، في وقت مبكر من اليوم الاثنين فوزه في الانتخابات، حيث أظهرت النتائج غير الرسمية فوزه بأكثر من 50% من الأصوات.

وحث صليح، مرشح الحزب الديمقراطي المالديفي، الرئيس المنتهية ولايته عبد الله يمين على تسليم السلطة مع إعلان النتائج.

وحصل مرشح المعارضة، الذي يتبنى برنامجا لمكافحة الفساد، على نسبة بلغت 58.4% من الأصوات فيما حصل منافسه عبد الله يمين على 41.6% من الأصوات مع فرز 470 من إجمالي 472 صندوق اقتراع، وفقا لنتائج نشرتها صحيفة "ميهارو" المحلية.

وكانت جماعة "شفافية المالديف" لمراقبة الانتخابات قد ذكرت في تغريدة على تويتر في وقت سابق أن صليح فاز في الانتخابات "بفارق كبير".

وقال صليح أثناء إعلان فوزه: "هذه لحظة سعادة.. لحظة أمل.. لحظة تاريخية.. بالنسبة للكثيرين منا كانت هذه رحلة صعبة، رحلة أدت إلى زنزانات السجن أو المنفى".

وتم تجميع النتائج بناء على الأرقام الصادرة من كل مركز اقتراع، لكن مفوضية الانتخابات لم تعلن بعد عن النتائج الرسمية النهائية.

وقال آدم شريف رئيس المفوضية إن النتائج النهائية ستعلن خلال سبعة أيام.

وقال شريف في مؤتمر صحفي في العاصمة ماليه مساء الأحد "سنعلن النتائج الرسمية في غضون سبعة أيام وفقا للقانون. وكما قلت من قبل ستعلن النتيجة الرسمية قبل يوم 30 سبتمبر".

وأظهرت تقديرات أن حوالي 1500 صوت فقط لم يتم إحصاؤها بعد من حوالي 233 ألف صوت.