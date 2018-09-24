«السكة الحديد»: انتظام الدراسة بمدرسة النقل بـ470 طالب حتى الآن

«رسلان»: اختيار التخصصات طبقاً لاحتياجات الهيئة لسد العجز في هذه الوظائف





أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الاثنين، عن انتظام الدراسة بمدرسة النقل الملحقة بمعهد تدريب وردان، التابع للهيئة، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في علوم النقل والسكك الحديدية بمنطقة الشرق الأوسط، ويتم تخريج الطلاب فيها عقب 3 سنوات دراسية، والحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، لتخريج طلاب على دراية كاملة للعمل بالسكك الحديدية، لسد العجز في التخصصات والوظائف الحرجة للسلامة.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد أشرف رسلان، إنه تم إنشاء المدرسة داخل المعهد ببلدة وردان على بعد 50 كم من القاهرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة النقل، فى عام ١٩٧٢، وتم قبول أول دفعة عام 1972، بنظام داخلي شامل الإقامة والإعاشة لجميع الطلاب والمدرسين خلال العام الدراسى.

وأوضح رسلان، في تصريحات له أمس، أن المواد التي يتم تدريسها أساسية مثل العربي، والرياضيات، وغيره مثل باقي المدارس الثانوية الصناعية، إضافة إلى مواد فنية تخصصية تشمل الرسم الهندسى، وقياسات المواد، فضلاً عن المواد التخصصية في السكة الحديد مثل لائحة التشغيل، وهندسة السكة، وهندسة الإشارات، عن طريق اندماج المواد الفنية التخصصية ومواد السكك الحديدية، حتى يكون الدبلوم الحاصل عليه الطالب يصلح لأعمال داخل وخارج السكة الحديد بعد التخرج.

وأضاف أن الدفعات والتخصصات التي تضمها المدرسة حالياً نحو ٤٧٠ طالب، منهم ١٠٠ طالب بالصف الأول بتخصصات حركة وبلوك وإشارات، و٢٧٣ طالب بالصف الثاني بتخصصات مساعد سائق قطار وحركة وبلوك وإشارات وميكانيكا وكهرباء وبراد، وعدد ٩٧ طالب بالصف الثالث بتخصصات حركة وبلوك وإشارات، ويتم اختيار التخصصات طبقاً لاحتياجات الهيئة لسد العجز في هذه الوظائف.