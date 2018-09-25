«ترامب»: مصر وأمريكا قدمتا عملا رائعا في مكافحة الإرهاب الفترة الأخيرة

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمستوى التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في العديد من المجالات، ولا سيما في مكافحة الإرهاب.

وقال «ترامب»، في تصريحات صحفية على هامش القمة المقرر انعقادها بين مصر وأمريكا، مساء الاثنين، إن مصر والولايات المتحدة قدمتا عملًا رائعًا في مجال مكافحة الإرهاب، وفي عدد من القضايا الإقليمية ولا سيما في سوريا الفترة الأخيرة.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة مصرية أمريكية في نيويورك، على هامش فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لبحث تعزيز العلاقات ومستجدات القضايا الإقليمية.