قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن النيابة واللجان المختصة بالتحقيق في واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، لم تنته بعد من نتائج التحقيقات، متابعًا: «التحقيق لن يتم في يوم وليلة، ولا نستبق النتائج حتى لا يكون هناك كبش فداء».

وأضاف محافظ الشرقية في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في الواقعة فور الانتهاء منها من خلال الجهات المسؤولة، موضحًا أنه تم إرسال العينات والتحاليل إلى معامل وزارة الصحة المركزية؛ للتأكد من نتائجها.

وأشار إلى تحويل مدير مستشفى فاقوس ومدير الصيانة وعددًا من الأطباء ورئيسة التمريض للتحقيق بسبب الإهمال، قائلًا: «قمت بزيارة مفاجئة وفوجئت بعدم وجود صيانة لحضانات الأطفال وحولت الجميع للتحقيق والجزاءات الفورية».

وتوفيت هبة محمد طنطاوي الحالة الرابعة ضمن واقعة الغسيل الكلوي، بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، اليوم الأحد، وتم إخطار النيابة بالواقعة، لمتابعة التحقيقات.

ويُذكر أن الجهات الرقابية بمحافظة الشرقية، فتحت يوم السبت الماضي، تحقيقًا عاجلًا في قضية ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى «ديرب نجم» لمعرفة أوجه القصور الذي تسبب في وفاة 4 وإصابة 12آخرين.