تحقيقات النيابة: «ريموت تليفزيون» وراء مقتل طفل بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أول في واقعة قتل طفلة لشقيقها البالغ من العمر 8 سنوات، بأن العبث بريموت التليفزيون وراء ارتكاب الجريمة.

وأشارت تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة وباشرها اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث القاهرة، أن الطفل "محمد البطل" الذي عثر عليه مقتولا داخل شقته بعزبة الهجانة بمدينة نصر، كان بصحبة شقيقته الكبرى في الثانية عشر من العمر، وبسبب الخلاف على ريموت التليفزيون، أمسكت بمفك وضربته عدد من الضربات حتى فقد الوعي.

واستمعت النيابة لأقوال والدة الطفل بأنها دائما تتركهما في الشقة ويعتمدان على أنفسهما في ارتداء ملابسهما والاتصال بهما من الحين للآخر للاطمئنان عليهما قبل ذهابهما للمدرسة، وعند عودة الأم للمنزل وجدت الطفل مغشيا عليه، وقصت ابنتها ما حدث في الصباح، فهرولت به للمستشفى إلا أنه كان متوفيا.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا بوصول طفل متوفٍ إلى المستشفى، وانتقل ضباط المباحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير أمن العاصمة، وتبين وجود جثة طفل يدعى "محمد" 8 سنوات، يرتدي كامل ملابسه مع وجود طعن غائر بمفك في جسده وبعمل التحريات دلت أن الطفل قتل في غياب والديه بعد توجههما للعمل وتركاه بصحبة شقيقته، وعندما عادا للمنزل وجداه مقتولا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التي لا تزال تحقق في ملابسات الواقعة.