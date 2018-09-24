المقاصة ينتظر عودة فوافي ويستأنف تدريباته استعدادا للداخلية

ينتظر طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة، عودة الملجاشى باولن فوافى من فرنسا غدا الثلاثاء للانتظام فى تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة الداخلية في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، كما استأنف الفريق تدريباته اليوم لتلك المباراة.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أنه تم حجز تذكرة العودة لفوافي إلى القاهرة مساء غدا، على أن ينضم اللاعب بعدها مباشرة فى تدريبات الفريق للاستعداد لمواجهة الداخلية، وأكد فوافي للجهاز الفنى التزامه بالحضور في الموعد المحدد.

وأضاف هويدي أن الفريق سيعود لتدريباته اليوم، بعد انتهاء أجازة 48 ساعة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب الفوز على الإنتاج الحربي بالجولة الأخيرة من الدوري العام.

وكان فوافي قد غادر القاهرة صباح السبت متجها إلى باريس، في أجازة قصيرة لمدة 3 أيام لظروف عائلية خاصة به.