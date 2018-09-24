جامعة طنطا تتبنى٣٥٠ اختراع و ٢٥٥ ابتكار للشباب المخترعين

انطلقت فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي «مصر تخترع»، صباح اليوم الاثنين، والذي تنظمه جامعة طنطا بالتعاون مع نقابة المخترعين بمصر، تحت رعاية رئيس الجامعة مجدي عبد الرؤوف، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مصطفى الشيخ، بمشاركة وفود من الدول العربية والأجنبية.

ورحب رئيس الجامعة بالحضور ووفود الدول الأجنبية والعربية المشاركة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يهدف إلى دعم ونشر وتمكين ثقافة الابتكار خاصة لدى الشباب المبتكرين، وذلك تحقيقا لاستراتيجية الدولة تحت رعاية الرئيس السيسي في دعم المبتكرين.

وإضاف سبع، خلال كلمته، أن مؤتمر «مصر تخترع» الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع نقابة المخترعين يعد الأول من نوعه، والذي يحتضن أكثر من ٣٥٩ اختراع و٢٥٠ ابتكار للشباب، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل لهم، حتى يتمكنوا من تطبيق ابتكاراتهم بشكل عملي لتحقيق الاستفادة المجتمعية منه.