قال جمال شتا والد الشهيد الرائد هشام شتا، معاون مباحث قسم كرداسة، أنه حرص على حضور جميع جلسات محاكمة المتهمين في أحداث «مذبحة كرداسة» لمتابعة سير القضية، ولكونه أحد الشهود في الحادث، موضحًا أنه حضر 3 جلسات تأجيل حتى صدور الحكم اليوم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أنه كان يثق في القضاء المصري رغم طول فترة التقاضي، معقبًا: «فترة عصيبة عدت علينا ولكني كنت واثق في القضاء المصري لأخذ حق ابني، والقضاء أعطى المتهمين كافة الدرجات القانونية حتى يكون هناك أمانه في الحكم».

وأشار إلى دوره كشاهد عيان على بعض أحداث «مذبحة كرداسة»، بالإضافة لإدلائه بشهادته للحصول على حق نجله وزملائه الشهداء، مشيدًا بأمانة القضاء المصري الذي أيد حكم الإعدام على المتهمين.

وأيدت اليوم محكمة النقض حكم الإعدام على 20 متهمًا، والسجن المؤبد على 80 آخرين، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة، ضدهم لاتهامهم في ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة في القضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة».