قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رقم 480 لسنة 2018، ينص على بدء العمل بالتأمين الصحي لعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أنه لم يسبق صدور قرار وزاري بعمل تأمين صحي لعمال المقاولات من قبل، لكن الآن كل عامل سيتقدم إلى مكتب التأمينات في المنطقة التابع لها لعمل التأمين الصحي، موضحًا أن قيمة الاشتراك تقدر بـ11% من الراتب.

وتابع: «عدد المسجلين حاليًا على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية للمشتركين من العمال يصل إلى 264 ألف عامل»، مستطردًا أن قانون التأمين الصحي الشامل مخصص به جميع مواطني جمهورية مصر العربية عدا ضباط القوات المسلحة، أما القرار الذي صدر اليوم خاص بالقانون القديم، ويستهدف ضم الفئات تدريجيًا للمنظومة.

وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، قرار رقم 480 لسنة 2018 بالتأمين الصحي على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات.